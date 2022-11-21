Москвичей предупредили о потеплении, которое создаст "снежную кашу" под ногами

Самым тёплым днём в Москве на текущей неделе может стать вторник, 22 ноября, когда температура поднимется до плюсовых значений. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Во вторник днём погода облачная, сырая, временами осадки, возможен гололёд. Температура воздуха составит от минут одного до плюс одного градуса", — приводит её слова "Москва 24".

В среду в дневное время ожидается в районе нуля – минус двух градусов, в четверг — от нуля до минус пяти, а в пятницу — от минус одного до минус шести. Всему виной — циклон, идущий к нам с Балканов.

"Сказать, что эта погода комфортная, конечно, сложно, потому что под ногами окажется снежная каша. В утренние часы, когда температура будет отрицательной, появится гололедица. То есть погода будет соответствовать началу календарной зимы", — объяснила метеоролог.

А вот в выходные начнёт усиливаться влияние антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, но и температурный режим, по предварительным прогнозам, тоже ощутимо меняться не будет, добавила Позднякова.