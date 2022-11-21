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21 ноября, 11:27

Донецкий хореограф Харлановская спросила у Бэнкси, почему тот ни разу не посетил Донбасс

Уличный художник Бэнкси мог приехать в Донбасс и отразить в работах судьбы живущих под обстрелами жителей региона. Об этом заявила педагог и основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесённая в базу "Миротворец".

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"Я не понимаю, почему он не приехал сюда пять лет назад, восемь лет назад или хотя бы год назад, когда это нужно было говорить. Почему-то он решил это сделать именно на Украине, немножечко только не в то время и не в том месте", — приводит её слова РИА "Новости".

В Донецке, обратила внимание Харлановская, дети не могут заниматься искусством из-за украинских обстрелов. Это же касается и ребят, обучающихся в её школе. Хореограф хотела бы показать Бэнкси, что происходит в городе. В частности, место прилёта снаряда около "Донбасс-арены", повреждённую при ударах артиллерии гостиницу, а также школу № 13, где из-за обстрелов не осталось ни одного целого окна.

Ранее Лайф писал, что читатели британской Telegraph раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с британским премьером Риши Сунаком. Один из пользователей заметил, что украинский лидер пытается создать образ ангела, однако ему абсолютно наплевать на жизни собственных солдат.

Обложка ©

Banksy.co.uk

Артур Лапсаков

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