Донецкий хореограф Харлановская спросила у Бэнкси, почему тот ни разу не посетил Донбасс

Уличный художник Бэнкси мог приехать в Донбасс и отразить в работах судьбы живущих под обстрелами жителей региона. Об этом заявила педагог и основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесённая в базу "Миротворец".

"Я не понимаю, почему он не приехал сюда пять лет назад, восемь лет назад или хотя бы год назад, когда это нужно было говорить. Почему-то он решил это сделать именно на Украине, немножечко только не в то время и не в том месте", — приводит её слова РИА "Новости".

В Донецке, обратила внимание Харлановская, дети не могут заниматься искусством из-за украинских обстрелов. Это же касается и ребят, обучающихся в её школе. Хореограф хотела бы показать Бэнкси, что происходит в городе. В частности, место прилёта снаряда около "Донбасс-арены", повреждённую при ударах артиллерии гостиницу, а также школу № 13, где из-за обстрелов не осталось ни одного целого окна.