Российская армия лишила ВСУ двух "Ураганов", которыми они обстреливали Белгородскую область

Две украинские установки реактивной системы "Ураган", из которых ВСУ вели обстрелы территории Белгородской области, были поражены ВС РФ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Пыльная в Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган", из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — проинформировал он на брифинге в понедельник.