Российская армия лишила ВСУ двух "Ураганов", которыми они обстреливали Белгородскую область
Генерал-лейтенант Конашенков: ВС РФ уничтожили две РСЗО "Ураган", из которых ВСУ обстреливали белгородские сёла
Две украинские установки реактивной системы "Ураган", из которых ВСУ вели обстрелы территории Белгородской области, были поражены ВС РФ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Пыльная в Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган", из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — проинформировал он на брифинге в понедельник.
Напомним, что в выходные ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области. Под обстрел попало российское село Нижний Ольшанец. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка.
Ministry of Defense of Ukraine