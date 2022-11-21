ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 11:30

Российская армия лишила ВСУ двух "Ураганов", которыми они обстреливали Белгородскую область

Генерал-лейтенант Конашенков: ВС РФ уничтожили две РСЗО "Ураган", из которых ВСУ обстреливали белгородские сёла

Две украинские установки реактивной системы "Ураган", из которых ВСУ вели обстрелы территории Белгородской области, были поражены ВС РФ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Пыльная в Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган", из которых велись обстрелы территории Белгородской области", — проинформировал он на брифинге в понедельник.

Армия России поразила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область из М777
Армия России поразила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область из М777

Напомним, что в выходные ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области. Под обстрел попало российское село Нижний Ольшанец. Предыдущий обстрел произошёл 17 ноября. Тогда снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка.

BannerImage

Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar