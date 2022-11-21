ВС России артиллерией сорвали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР

Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

В результате ВС РФ уничтожили более 35 военных Украины, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, добавил Конашенков.