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21 ноября, 11:35

ВС России артиллерией сорвали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР

Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

В результате ВС РФ уничтожили более 35 военных Украины, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, добавил Конашенков.

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Российские военные ударили по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли в оборону. Причинами этого стали ежедневные потери в живой силе и технике и оперативная обстановка.

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Telegram-канал Минобороны России

Артур Лапсаков

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