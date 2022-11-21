ВС России артиллерией сорвали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР
Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
В результате ВС РФ уничтожили более 35 военных Украины, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, добавил Конашенков.
Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли в оборону. Причинами этого стали ежедневные потери в живой силе и технике и оперативная обстановка.
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