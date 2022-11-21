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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 11:37
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Армия России оттеснила ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска отбросили на исходные рубежи украинских военных, которые пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка", — сказал он в ходе брифинга, отметив, что также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения ВС РФ в направлении посёлка Новодаровка (Запорожская область).

Конашенков добавил, что в результате на Южно-Донецком направлении за сутки было ликвидировано более 70 украинских силовиков, а также уничтожено: пять боевых бронированных машин, один танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей противника.

Российские военные ударили по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Российские военные ударили по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Ранее Лайф рассказывал, что войска РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области. Помимо того, российские военные поразили 62 артиллерийских подразделения, а также живую технику и силу в 153 районах.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Демьянова
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