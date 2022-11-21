Российские войска отбросили на исходные рубежи украинских военных, которые пытались контратаковать на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка", — сказал он в ходе брифинга, отметив, что также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения ВС РФ в направлении посёлка Новодаровка (Запорожская область).

Конашенков добавил, что в результате на Южно-Донецком направлении за сутки было ликвидировано более 70 украинских силовиков, а также уничтожено: пять боевых бронированных машин, один танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей противника.