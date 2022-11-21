В Подмосковье трижды судимый школьный охранник до смерти избил напарника и лёг спать
В Раменском школьный охранник до смерти забил напарника палкой
Охранник раменской школы Сергей Ж. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Раменском школьный охранник до смерти забил деревянной палкой напарника. Потерпевший скончался на территории учебного заведения, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, сотрудник ЧОО "Фортуна" наказал коллегу за то, что тот пил алкоголь на работе. После избиения потерпевший выпрыгнул из окна на первом этаже, добежал до забора, упал и скончался. Напавший на него напарник закрыл все замки и лёг спать. Тело погибшего утром обнаружил замдиректора школы по хозяйственной части.
В Раменском судимый школьный охранник до смерти избил коллегу. Видео © Telegram / SHOT
Известно, что подозреваемый 44-летний Сергей Ж. работал в школе с тремя судимостями. Ранее его привлекали к ответственности за кражу 32 тысяч рублей у женщины и неуплату алиментов. Кроме того, он был судим по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Ранее Лайф рассказывал, что пьяный сахалинец забил жену до смерти в гостях. Это произошло из-за оскорбления, которое высказала женщина.