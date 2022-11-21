В Подмосковье трижды судимый школьный охранник до смерти избил напарника и лёг спать

В подмосковном Раменском школьный охранник до смерти забил деревянной палкой напарника. Потерпевший скончался на территории учебного заведения, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудник ЧОО "Фортуна" наказал коллегу за то, что тот пил алкоголь на работе. После избиения потерпевший выпрыгнул из окна на первом этаже, добежал до забора, упал и скончался. Напавший на него напарник закрыл все замки и лёг спать. Тело погибшего утром обнаружил замдиректора школы по хозяйственной части.

В Раменском судимый школьный охранник до смерти избил коллегу. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что подозреваемый 44-летний Сергей Ж. работал в школе с тремя судимостями. Ранее его привлекали к ответственности за кражу 32 тысяч рублей у женщины и неуплату алиментов. Кроме того, он был судим по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.