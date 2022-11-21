Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке попасть на левый берег Днепра
Российские военные в Херсонской области ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся переправиться на левый берег Днепра. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", — отметил он.
Конашенков добавил, что вблизи населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики российскими солдатами уничтожен склад вооружения и военной техники противника.
Ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении российские войска сорвали попытки атак ВСУ. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 20 солдат.
Специальная военная операция на Украине
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