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21 ноября, 11:44

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке попасть на левый берег Днепра

Российские военные в Херсонской области ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся переправиться на левый берег Днепра. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", — отметил он.

Конашенков добавил, что вблизи населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики российскими солдатами уничтожен склад вооружения и военной техники противника.

Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении российские войска сорвали попытки атак ВСУ. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 20 солдат.

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Никита Осипов

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