ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 11:44
4702

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке попасть на левый берег Днепра

Российские военные в Херсонской области ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся переправиться на левый берег Днепра. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", — отметил он.

Конашенков добавил, что вблизи населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики российскими солдатами уничтожен склад вооружения и военной техники противника.

Армия России оттеснила ВСУ на Южно-Донецком направлении
Армия России оттеснила ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении российские войска сорвали попытки атак ВСУ. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 20 солдат.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar