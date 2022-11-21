Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке попасть на левый берег Днепра

Российские военные в Херсонской области ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся переправиться на левый берег Днепра. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", — отметил он.

Конашенков добавил, что вблизи населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики российскими солдатами уничтожен склад вооружения и военной техники противника.