Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год из-за допинга

За нарушение антидопинговых правил российский спортсмен, олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько дисквалифицирован на один год. Об этом рассказал его агент Дмитрий Резванов.

Он уточнил, что сам волейболист признал попадание в организм запрещённого вещества. Срок дисквалификации будет действовать до 1 апреля 2023 года.

"Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он признал попадание запрещённого вещества в организм. Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года", — сообщил представитель спортсмена агентству ТАСС.

Резванов добавил, что спортсмен сможет вернуться к тренировкам 1 февраля. Известно, что допинг-проба Бутько, которую он сдал в 2014 году, дала положительный результат.