Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год из-за допинга
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За нарушение антидопинговых правил российский спортсмен, олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько дисквалифицирован на один год. Об этом рассказал его агент Дмитрий Резванов.
Он уточнил, что сам волейболист признал попадание в организм запрещённого вещества. Срок дисквалификации будет действовать до 1 апреля 2023 года.
"Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он признал попадание запрещённого вещества в организм. Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года", — сообщил представитель спортсмена агентству ТАСС.
Резванов добавил, что спортсмен сможет вернуться к тренировкам 1 февраля. Известно, что допинг-проба Бутько, которую он сдал в 2014 году, дала положительный результат.
Ранее Лайф сообщал о том, что российская легкоатлетка Наталья Антюх будет лишена золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.