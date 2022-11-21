Россияне смогут вернуть плату за вывоз мусора в случае отпуска или командировки

Россияне смогут вернуть плату за вывоз мусора. Как сообщает телеканал "360", речь идёт о тех случаях, когда хозяин квартиры уехал в отпуск или командировку, в связи с чем его не было дома и он не пользовался данной услугой.

"Если вы отправились в отпуск или на дачу, то можете обратиться в УК с заявлением о перерасчёте. Такая возможность уже была у тех жителей, которые платят из расчёта количества жильцов в жилом помещении. Сейчас это стало доступно и для тех, у кого расчёт за услугу производится исходя из количества квадратных метров", — пояснил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, перерасчёт оформляется при отсутствии владельца квартиры более пяти календарных дней подряд. Доказать это можно будет, к примеру, по счётчикам электроэнергии. Согласно документу, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, новый порядок перерасчёта будет действовать с 1 марта 2023 года.