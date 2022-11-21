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21 ноября, 14:10

Глава "Росатома" Лихачёв заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС существует риск атомной аварии. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Он отметил, что в случае такого развития событий это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории.

"Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет", — сказал Лихачёв.

Он подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы ни у кого даже в мыслях не было посягать на безопасность станции.

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Ранее стало известно, что стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. В общей сложности ВСУ 20 ноября выпустили по станции 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

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