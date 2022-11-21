Эксперт посоветовала не вестись на "супервыгодные" предложения в дни праздничных распродаж

Чтобы не стать жертвами мошенников в дни больших скидок во время онлайн-шоппинга, россиянам необходимо быть крайне бдительными, в частности, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вестись на супервыгодные предложения. Об этом рассказала аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина.

Первым делом специалист советует покупать что-либо только в известных и проверенных онлайн-маркетах. Если это официальный сайт магазина, то в адресной строке должен быть префикс HTTPS, также не должно быть опечаток в названии. При этом, как указала Семыкина, медленная загрузка страниц может говорить о мошенническом ресурсе. Чтобы не стать жертвой аферистов, также не стоит доверять слишком выгодным предложениям даже в период распродаж, особенно если вы не уверены в надёжности онлайн-магазина.

"Кратковременные акции и ограниченные предложения часто являются атрибутами мошенников, которые стараются заставить вас быстрее перевести им деньги и не дать время на размышления", — приводит агентство РИАМО слова аналитика.

Вместе с тем Семыкина рекомендует завести отдельную карту для онлайн-шоппинга, на которой будет установлен лимит на определённую сумму. По её словам, это поможет предотвратить потерю всех средств в случае, если данные карты будут скомпрометированы. Что касается мобильных приложений онлайн-магазинов, то пароль должен быть обязательно уникальным, то есть разным для разных площадок, резюмировала аналитик.