На Украине мошенники предлагают подработать "разводилами" для помощи ВСУ за счёт россиян

Украинские мошенники не перестают размещать вакансии для тех, кто хочет помочь ВСУ незаконным способом, выманив деньги у россиян. Подобные объявления активно распространяются в местных пабликах. Как правило, злоумышленники работают в кол-центрах, которые предоставляют условия для звонков в РФ. Один из них, например, находится в Харькове. Соискателям обычно назначают встречу в офисе, где собирается около 15 потенциальных новых сотрудников.





В обязанности соискателя входит сбор данных граждан РФ и их передача опытным телефонным аферистам. В основном набирают людей в возрасте от 18 до 30 лет, у которых должна быть грамотная речь. При этом наличие опыта на подобной вакансии необязательно. Платят "сотрудникам" от 200 долларов в неделю или назначают процент от общего дохода. Причём обещают, что выплаты будут регулярными, а работа будет проходить в "дружном молодом коллективе".

Сейчас представляться сотрудником банка у мошенников уже не модно, поэтому звонить им приходится от имени российских правоохранительных органов — ФСБ и МВД. Разговаривать обманщикам важно строго по скрипту, который прописан: там подготовлены все ответы на вопросы, которые могут возникнуть во время диалога. После сбора данных трубка передаётся профессионалу, который начинает разводить людей на деньги. Что касается безопасности для сотрудников, то, как отмечают в подобных фирмах, важно не рассказывать знакомым, что кого-то удалось обмануть, и звонить с "левого" телефона с подложными номерами.

Лайф выяснил, что такой способ заработка достаточно популярен, в офисе работает около 100 человек. Причём работодатели уверяют, что возможность "поднять бабла" есть, а если всё выучить, то и проблем не будет.