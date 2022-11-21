Названы два продукта-наркотика, на которые подсели практически все

Некоторые продукты могут вызывать зависимость, схожую с табачной. Дело в том, что при приёме пищи организм вырабатывает гормоны, отвечающие за чувство радости и удовлетворения, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

"Проблема современности в том, что многие продукты производят не для физиологического удовлетворения голода, а чтобы порадовать центр удовольствия нашего мозга. Так, многих продуктов действительно стоит остерегаться, чтобы это не вылилось в пищевую зависимость", — приводит его слова "Газета.ru".

На первом месте среди таких "опасных" продуктов — сыр. Он привлекателен ярким вкусом и высокой жирностью, а мозг считает, что такую питательную пищу стоит съесть про запас, чтобы обезопасить себя от голода. Кроме того, при переваривании сыра выделяются короткие цепочки аминокислот казоморфины, чьё действие схоже с опиатами. Большой съеденный кусок сыра может расслабить, разморить, вас может потянуть в сон, что в совокупности способно привести к привыканию и зависимости.

Также опасен бекон, Самбурский и его называет ловушкой для мозга. Жир, соль, сахар и белок не только усиливают вкус, но и будоражат центр удовольствия. Белок придаёт сил и быстро насыщает организм, а жирность продукта вызывает привыкание.

Кроме того, аккуратнее нужно быть и со сладкой газировкой, которая способствует выделению в организме гормона удовольствия — дофамина — из-за большого количества сахара. Со временем происходит привыкание, и для возвращения удовольствия нужно всё больше и больше таких напитков. Зависимость можно заработать, употребляя газировку каждый день, добавил психолог.