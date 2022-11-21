Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 ноября, 13:26

Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране со следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, ежемесячную выплату назначат на каждого ребёнка в семье до достижения им 17-летнего возраста. Кроме того, пособие полагается беременным женщинам. А право на выплату получат также граждане России, нуждающиеся в социальной поддержке, если они постоянно проживают на территории страны.

Для назначения пособия размер среднего дохода в семье на человека не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе. При расчёте учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления. Размер выплаты составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте.

Максимальный размер пособия по безработице на 2023 год оставили без изменений

Максимальный размер пособия по безработице на 2023 год оставили без изменений

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил кабмину помочь регионам с выплатами на детей. Кроме того, правительству необходимо отследить исполнение консолидированных бюджетов российских регионов в части, которая касается софинансирования обязательств по соответствующим выплатам.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров