Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране со следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, ежемесячную выплату назначат на каждого ребёнка в семье до достижения им 17-летнего возраста. Кроме того, пособие полагается беременным женщинам. А право на выплату получат также граждане России, нуждающиеся в социальной поддержке, если они постоянно проживают на территории страны.

Для назначения пособия размер среднего дохода в семье на человека не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе. При расчёте учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления. Размер выплаты составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте.