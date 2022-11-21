Врач развеяла миф о "гипоаллергенных" породах животных

Врач – аллерголог-иммунолог детской клиники "Медси" Мария Куркова в беседе с Лайфом опровергла два самых популярных мифа о возникновении аллергии у детей. Так, по словам специалиста, первая байка связана с так называемыми гипоаллергенными животными.

Дело в том, что таких животных попросту не существует, это своего рода рекламный трюк. Гладкошёрстные, короткошёрстные, лысые питомцы тоже могут вызывать аллергические реакции. Врач подчеркнула, что реакцию иммунной системы провоцирует вовсе не шерсть, а слюна, моча и другие выделения животного.

"Аллергены шерсти и перхоти животных находят даже там, где животных никогда не было. Они могут попасть туда с потоком воздуха или с одежды других людей", — предупредила собеседница.

Второй популярный миф связан с сахаром и высыпаниями на лице. По словам врача, аллергии на сахар не бывает, потому что это углевод, а не белок. В связи с этим сахар попросту не сможет простимулировать истинную аллергическую реакцию.

"Однако сахар прекрасно поддерживает процессы брожения в кишечнике. Это может стимулировать воспалительный процесс в стенках кишечника. В воспалённом кишечнике процесс эвакуации вредных веществ значительно замедлен, что опосредованно может вызывать высыпания на коже", — резюмировала Куркова.