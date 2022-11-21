Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 ноября, 13:12

Врач развеяла миф о "гипоаллергенных" породах животных

Врач Куркова опровергла два самых популярных мифа о возникновении аллергии у детей

Врач – аллерголог-иммунолог детской клиники "Медси" Мария Куркова в беседе с Лайфом опровергла два самых популярных мифа о возникновении аллергии у детей. Так, по словам специалиста, первая байка связана с так называемыми гипоаллергенными животными.

Дело в том, что таких животных попросту не существует, это своего рода рекламный трюк. Гладкошёрстные, короткошёрстные, лысые питомцы тоже могут вызывать аллергические реакции. Врач подчеркнула, что реакцию иммунной системы провоцирует вовсе не шерсть, а слюна, моча и другие выделения животного.

"Аллергены шерсти и перхоти животных находят даже там, где животных никогда не было. Они могут попасть туда с потоком воздуха или с одежды других людей", — предупредила собеседница.

Аллерголог предупредила об опасности домашних аквариумов

Аллерголог предупредила об опасности домашних аквариумов

Второй популярный миф связан с сахаром и высыпаниями на лице. По словам врача, аллергии на сахар не бывает, потому что это углевод, а не белок. В связи с этим сахар попросту не сможет простимулировать истинную аллергическую реакцию.

"Однако сахар прекрасно поддерживает процессы брожения в кишечнике. Это может стимулировать воспалительный процесс в стенках кишечника. В воспалённом кишечнике процесс эвакуации вредных веществ значительно замедлен, что опосредованно может вызывать высыпания на коже", — резюмировала Куркова.

Daily Mail: Американцу спустя 17 лет мучений диагностировали уникальную аллергию на еду

Daily Mail: Американцу спустя 17 лет мучений диагностировали уникальную аллергию на еду

Ранее врач-аллерголог Елена Гучапшева рассказала о двух видах аллергии, которые могут проявиться в зимний период. Одной из таких она назвала аллергию на холод, при которой у людей появляются крапивница и жжение.

Обложка ©

Freepok / drazenzigic

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров