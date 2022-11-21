Купил грибы на Wildberries: После трагедии с подростком диетолог объяснила, чем так опасны мухоморы

В России обрело популярность увлечение мухоморами, которые якобы для лекарственных целей продавались даже на маркетплейсах. Изгонять такие товары из интернет-магазинов стали после инцидента в Красноярском крае, когда подросток отравился грибом.

Ряд сообществ продвигает идею о том, что мухоморы полезны и обладают противовоспалительным и обезболивающим действием, а также хорошо помогают при борьбе с депрессией. Причём для начинающих рекомендуют микродозинг — приём грибов очень маленькими порциями.

Такая реклама привлекла несовершеннолетнего юношу в Красноярском крае, который заказал ядовитый гриб на Wildberries и съел его во дворе дома. Из-за этого он едва не умер, подростка спасли в токсикологическом отделении БСМП. После этого инцидента с маркетплейсов исчезли объявления о продаже грибов, но ими всё ещё свободно торгуют на других онлайн-площадках.

Несмотря на разговоры о пользе мухоморов, представители науки и медицины всё же считают эти грибы опасными и предостерегают от их употребления. Например, диетолог, рефлексотерапевт, невролог, дерматолог Марият Мухина утверждает, что никакая доза токсина не может быть полезна.

"Да, начинают люди с малого, но, как в любой токсикомании (а мухоморомания, на мой взгляд, как раз её разновидность), чтобы получить нужное состояние, человеку постепенно приходится увеличивать дозу. И так дело доходит до смертельно опасных [ситуаций]. Я видела, как это работает в реальности, на своём знакомом. И поэтому уверена: с мухомороманией нужно бороться", — заявила эксперт в беседе с kp.ru.

По словам специалистов, в мухоморах содержатся опасные токсины мускарин, иботеновая кислота и мусцимол, которые не разрушаются даже при термической обработке. Сейчас некоторые эксперты по грибам проводят исследования, чтобы доказать пользу мухоморов, однако официальных научных доказательств положительного влияния ядовитых грибов на людей пока не существует.

"Я не нашёл обзоров в серьёзных рецензируемых научных журналах о том, что приём в пищу мухоморов улучшает работу организма. Скорее всего, эффект, вызванный приёмом в пищу порошка мухомора, сравним с эффектом плацебо", — сказал кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский.