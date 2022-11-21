В Ростове-на-Дону балкон дома превратился в "пещеру Бэтмена" из-за стаи летучих мышей

В Ростове-на-Дону на балконе жилого дома поселилась стая летучих мышей. Владельцы "счастливой" квартиры пытались выгнать рукокрылых ещё в прошлом году, но зверьки опять устроились на зимовку в прорехе между потолком и бетонной плитой.

Как сообщает kp.ru, в филиал "пещеры Бэтмена" прибыли волонтёры, которые насчитали на балконе ростовчан аж 93 летучих мышки. Чтобы освободить семью от незваных гостей, зоозащитникам пришлось нанимать автовышку. После того как крылатые "квартиранты" были эвакуированы в безопасное место, щель между крышей и балконом залатали с помощью металлических листов и монтажной пены. Сейчас зверьки отправились на зимовку к одной из местных зоозащитниц по имени Ольга. К слову, женщина уже больше пяти лет спасает летучих мышей.

"Мышки зимуют в пластиковых контейнерах по несколько особей. Им нужно соседство сородичей, чтобы хорошо спалось. Температура в холодильнике должна быть три – пять градусов выше нуля, влажность — не менее 60%. Сейчас у меня дома живёт пятьдесят летучих мышей", — рассказала Ольга, отметив, что после зимовки все мышки будут выпущены на волю.