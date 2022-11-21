Эксперт: Кража российских активов выйдет Западу боком

Европа может объявить Россию "террористическим государством" или "спонсором терроризма", чтобы получить формальный повод для легализации наших похищенных активов. Такой сценарий в беседе с Лайфом разобрал член Экспертного клуба "Дигория" политолог Владимир Лукушин. Он подчеркнул, что подобные действия являются не более чем попыткой оправдаться перед мировым сообществом, для которого акт хищения активов суверенного государства является шокирующим.

"Десятилетиями заявлявший о незыблемости права собственности и приоритете мировых финансовых процессов, западный мир одним действием разорвал все эти искусственные шаблоны. Запад пойдёт на любые манипуляции и ухищрения, чтобы необходимым образом подготовить общество к финальному акту грабежа", — убеждён эксперт.

По мнению Лукушина, в ход пойдут различные методы, включая информационные операции, фейки и провокации военно-политического характера, которые максимально оправдают действия по отъёму российских активов. Но для мировой финансовой системы действия коллективного Запада обернутся масштабным кризисом, выраженным в снижении доверия к евродолларовой системе и трансформации существующей практики экономического взаимодействия между государствами.

"По сути, эти процессы уже были запущены введением антироссийских санкций, но могут быть заметно ускорены в ближайшее время", — добавил он.