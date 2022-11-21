Президент Кубы Диас-Канель назвал прекрасными отношения с Россией

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал прекрасными двусторонние отношения с Россией и отметил ряд проектов двух стран. Его слова приводит RT.

"Я думаю, у нас прекрасные двусторонние политические отношения. Мы также предпринимаем конкретные шаги для углубления экономических и торговых связей. Это взаимовыгодные отношения", — сказал Диас-Канель.

Кроме того, кубинский лидер отметил роль российских инвестиций, целый ряд совместных компаний и программ в экономике Кубы и в реализации её Национального плана по экономическому развитию в период до 2030 года. Диас-Канель напомнил, что и Куба, и Россия находятся под санкциями, подвергаются клевете, а также испытывают давление со стороны целого ряда капиталистических держав, поэтому назвал свой визит в Москву особенно важным.