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21 ноября, 12:24

Путин ввёл акциз на сладкие напитки

Президент Владимир Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки с 1 июля 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2023 года вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за один литр. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Подакцизными станут напитки, содержащие глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром или мёд. Количество углеводов в пищевой ценности таких напитков, согласно закону, составляет более пяти граммов на 100 миллилитров напитка. А вот молоко, молочная продукция и другие напитки, произведённые из злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов и кокоса, акцизом облагаться не будут.

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Ранее сообщалось, что доходы бюджета от акциза на сладкие напитки Минфин РФ направит на лечение диабета. Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Ежегодно в России выявляется более 300 тысяч новых пациентов с этим заболеванием. Получены убедительные данные о том, что значительную долю случаев заболевания можно предотвратить, соблюдая принципы здорового образа жизни: рациональное питание, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела, отказ от вредных привычек и повышение стрессоустойчивости. По данным ВОЗ, сахарный диабет сокращает продолжительность жизни.

Марина Калегина

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