Путин ввёл акциз на сладкие напитки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2023 года вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за один литр. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Подакцизными станут напитки, содержащие глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром или мёд. Количество углеводов в пищевой ценности таких напитков, согласно закону, составляет более пяти граммов на 100 миллилитров напитка. А вот молоко, молочная продукция и другие напитки, произведённые из злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов и кокоса, акцизом облагаться не будут.