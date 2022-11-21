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21 ноября, 12:08

В парке Гатчины установили памятный знак жертвам нацистов в годы ВОВ

<p>Памятный знак в парке Гатчины. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-11-21/v-parke-gatchiny-otkryli-pamyatnyy-znak-zhertvam-natsistov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Алексей Мавлиев</p>

Памятный знак в парке Гатчины. Обложка © "Петербургский дневник" / Алексей Мавлиев

В гатчинском парке "Сильвия" на месте захоронения мирных советских граждан и военнопленных, расстрелянных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, открыли памятный знак. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Обнаружили захоронение в парке благодаря анализу краеведческих карт 1969 года. Раскопки шли с мая по октябрь 2022-го. Внутри были как военнопленные, так и останки женщин, одетых в гражданские пальто. В карманах у них были расчёски и зеркальца, рассказала депутат Госдумы, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко. Также были найдены валенки, которые по размеру принадлежали ребёнку лет десяти. Всего в парке нашли останки более 130 человек.

Прокуратура просит признать геноцидом действия нацистов в Ставропольском крае

Прокуратура просит признать геноцидом действия нацистов в Ставропольском крае

По каждому факту СК возбуждает уголовные дела, они легли в основу иска прокурора Ленобласти, который попросил суд признать геноцид в отношении советского народа, рассказал руководитель СК по региону Сергей Сазин. При этом, как заметил командир поискового отряда "Искра" Андрей Клементьев, у части обнаруженных удалось установить имена, также были найдены их родственники.

Ранее Лайф писал, что суд Петербурга признал геноцидом преступления нацистов в период блокады Ленинграда. На заседании прокурор Северной столицы Виктор Мельник доказал, что реальное число погибших за период блокады города составляет более одного миллиона вместо известных ранее 649 тысяч.

Артур Лапсаков

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