В парке Гатчины установили памятный знак жертвам нацистов в годы ВОВ

В гатчинском парке "Сильвия" на месте захоронения мирных советских граждан и военнопленных, расстрелянных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, открыли памятный знак. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Обнаружили захоронение в парке благодаря анализу краеведческих карт 1969 года. Раскопки шли с мая по октябрь 2022-го. Внутри были как военнопленные, так и останки женщин, одетых в гражданские пальто. В карманах у них были расчёски и зеркальца, рассказала депутат Госдумы, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко. Также были найдены валенки, которые по размеру принадлежали ребёнку лет десяти. Всего в парке нашли останки более 130 человек.

По каждому факту СК возбуждает уголовные дела, они легли в основу иска прокурора Ленобласти, который попросил суд признать геноцид в отношении советского народа, рассказал руководитель СК по региону Сергей Сазин. При этом, как заметил командир поискового отряда "Искра" Андрей Клементьев, у части обнаруженных удалось установить имена, также были найдены их родственники.