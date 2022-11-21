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Опубликовано 21 ноября 2022, 12:09

НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева

НАТО планирует добиться "приемлемого мирного соглашения для Украины", а для этого необходимо наращивать поставки вооружений Киеву. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время заседания парламентской ассамблеи организации в Мадриде.

"Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки Украине", — сказал он.

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При этом ранее, как сообщал Лайф, в НАТО обеспокоились истощением запасов оружия из-за поставок Киеву. По словам представителя альянса, союзники призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство.

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ТАСС / AP / Olivier Matthys

Варвара Романова
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