НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева

НАТО планирует добиться "приемлемого мирного соглашения для Украины", а для этого необходимо наращивать поставки вооружений Киеву. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время заседания парламентской ассамблеи организации в Мадриде.

"Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки Украине", — сказал он.