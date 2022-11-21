Семь европейских сборных отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ после решения ФИФА
Семь европейских сборных отказались от повязок OneLove в поддержку ЛГБТ на текущем чемпионате мира по футболу в Катаре. По данным Sky Sports, Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания заявили об этом после решения ФИФА наказывать жёлтыми карточками за ношение радужной повязки во время игры.
"Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не пытаться носить нарукавные повязки в играх чемпионата мира по футболу", — сказано в заявлении семи футбольных федераций.
В сообщении также подчёркивается, что сборные не могут допустить ситуации, при которой игрокам нужно будет покинуть поле. Футбольные объединения очень разочарованы решением ФИФА и напомнили, что желают носить повязку OneLove, чтобы активно поддерживать "инклюзивность в футболе". При этом спортсмены планируют оказывать поддержку ЛГБТ другими способами.
Как ранее сообщал Лайф, ФИФА уведомила английскую футбольную ассоциацию (FA) о том, что её правила запрещают капитану сборной Англии Гарри Кейну выходить на матчи с повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества. ФИФА предупредила европейские команды, что именно она уполномочена одобрять любые изменения в экипировке, в которой игроки выходят на газон.
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The Football Association