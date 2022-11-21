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21 ноября, 12:33

Турция возобновила удары по Сирии в ответ на обстрелы городов

Турция возобновила удары по Сирии после обстрелов городов Онджупынар и Каркамыш. Атаки осуществляют истребители F-16 ВВС страны, поражаются позиции курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", которые признаны Анкарой террористическими организациями. Об этом сообщает CNN Türk.

Телеканал уточняет, что авиаудары наносятся по региону Кобани.

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Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.

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ТАСС / DPA / Ingo Wagner

Варвара Романова

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