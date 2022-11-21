Кириенко и Мединский открыли восстановленный памятник князю Игорю в ЛНР
Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Обложка © ЛИЦ
Вблизи станицы Луганской состоялась торжественная церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
В мероприятии участвовали первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь в ЛНР, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля — историческая часть России", — отметил Кириенко.
Реконструкцией монумента и преобразованием его в мемориальный комплекс занималось Российское военно-историческое общество по поручению президента России.
Ранее Лайф рассказывал, что у Эйфелевой башни в Париже прошёл митинг солидарности с Донбассом. Участники манифестации собирают подписи за то, чтобы прекратить финансирование украинской армии за счёт средств от уплаты трудовых налогов жителей Франции.