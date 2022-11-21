Кириенко и Мединский открыли восстановленный памятник князю Игорю в ЛНР

Вблизи станицы Луганской состоялась торжественная церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В мероприятии участвовали первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь в ЛНР, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля — историческая часть России", — отметил Кириенко.







Реконструкцией монумента и преобразованием его в мемориальный комплекс занималось Российское военно-историческое общество по поручению президента России.