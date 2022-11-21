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21 ноября, 12:39

Кириенко и Мединский открыли восстановленный памятник князю Игорю в ЛНР

<p>Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Обложка © <a href="https://lug-info.com/news/predstaviteli-prezidenta-rf-otkryli-obnovlennyj-pamatnik-knazu-igoru-u-stanicy-luganskoj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛИЦ</a></p>

Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Обложка © ЛИЦ

Вблизи станицы Луганской состоялась торжественная церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В мероприятии участвовали первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь в ЛНР, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля — историческая часть России", — отметил Кириенко.

  • Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ
    Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ
  • Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ
    Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ
  • Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ
    Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ

Открытие восстановленного памятника князю Игорю в ЛНР. Фото © ЛИЦ

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