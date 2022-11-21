Путин распространил статус ветерана боевых действий на добровольцев

Так, статусом ветерана боевых действий будут наделяться люди, которые вступили в добровольческие отряды, созданные по решению органов власти РФ и содействующие выполнению задач в ходе СВО. Кроме того, указом устанавливается статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами из-за ранения, контузии, увечья и других болезней, полученных во время спецоперации. Порядок выдачи удостоверения будет определять Правительство РФ.