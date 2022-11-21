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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 12:48
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Путин распространил статус ветерана боевых действий на добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому статус ветерана боевых действий распространяется на добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, статусом ветерана боевых действий будут наделяться люди, которые вступили в добровольческие отряды, созданные по решению органов власти РФ и содействующие выполнению задач в ходе СВО. Кроме того, указом устанавливается статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами из-за ранения, контузии, увечья и других болезней, полученных во время спецоперации. Порядок выдачи удостоверения будет определять Правительство РФ.

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Напомним, что закон был принят Госдумой в третьем чтении 10 ноября. А затем 16 ноября его одобрил Совфед. Авторами инициативы стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова
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