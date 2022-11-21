Милохина назвали возможным "потомком предателя" после исполнения гимна Украины

Переехавший в Америку блогер Даня Милохин во время стрима с тиктокером Артуром Бабичем попытался спеть гимн Украины, однако такое "выступление" понравилось не всем, на молодую звезду обрушился шквал критики. В частности, своё мнение по этому поводу высказала директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что Милохина зря сделали лицом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году.

Тарасова и Хинштейн отреагировали на исполнение гимна Украины Даней Милохиным. Видео © Telegram / SHOT

"Его ставили в пример детям. Гадёныш уехал в США и сразу заговорил на украинском языке, спев гимн Украины. Кто теперь понесёт за это ответственность?" — подчеркнула она в беседе с Лайфом.

Негодование выразила и заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, которая раньше часто хвалила тиктокера за выступления в шоу "Ледниковый период". Однако потом, напомним, блогер бросил свою напарницу — фигуристку Евгению Медведеву, оставил съёмки и уехал из России. В беседе с телеграм-каналом SHOT Тарасова отметила, что люди, которые поют гимн Украины, должны и жить в этой стране.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал, что ему жаль, что "молодой человек так бесславно распоряжается своей судьбой". А сенатор от Крыма Сергей Цеков вообще предположил, что Милохин может быть "потомком предателя", поэтому нужно перестать упоминать тиктокера и отказаться от рекламы с ним. К слову, сам блогер уже заявил, что не понимает, какие к нему могут быть претензии, ведь до исполнения украинского гимна он пел и российский.