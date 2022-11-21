Карпукас — о назначении Галактионова главным тренером "Локомотива": Я приятно обрадовался

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас рассказал, что обрадовался новости о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Футболист заявил, что заранее в команде это не обсуждалось, всё узнавали только из СМИ.

"Когда стало понятно, что он придёт, мы предполагали, что так и будет. Когда я узнал о назначении, приятно обрадовался. Я видел, как играет молодёжная сборная. И мне симпатизировала её игра", — отметил Карпукас в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что ранее был в сборной под руководством Галактионова, но не успел хорошо его узнать. При этом футболист подчеркнул, что ему всегда нравилось то, "во что играла сборная".