Карпукас — о назначении Галактионова главным тренером "Локомотива": Я приятно обрадовался
Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас рассказал, что обрадовался новости о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Футболист заявил, что заранее в команде это не обсуждалось, всё узнавали только из СМИ.
"Когда стало понятно, что он придёт, мы предполагали, что так и будет. Когда я узнал о назначении, приятно обрадовался. Я видел, как играет молодёжная сборная. И мне симпатизировала её игра", — отметил Карпукас в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Он добавил, что ранее был в сборной под руководством Галактионова, но не успел хорошо его узнать. При этом футболист подчеркнул, что ему всегда нравилось то, "во что играла сборная".
Ранее Лайф сообщал, что старший тренер молодёжной сборной РФ по футболу Михаил Галактионов назначен главным руководителем московского "Локомотива".
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов