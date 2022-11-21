Агент полузащитника "Локомотива" Жемалетдинова назвал сроки восстановления игрока
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Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов может восстановиться от травмы ахиллова сухожилия ко вторым сборам. Об этом заявил его агент Вадим Шпинев.
"Ничего не изменилось. Надеемся на то, что он будет на вторых сборах с "Локомотивом", — приводит слова Шпинева "Спорт-Экспресс".
25-летний футболист травмировался в июне на предсезонном сборе.
Ранее Лайф писал, что главным тренером "Локомотива" назначен Михаил Галактионов. При этом он остаётся старшим тренером молодёжной сборной РФ по футболу.
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