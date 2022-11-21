Толстой выступил за срочное принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Несмотря на все препятствия, в России в ближайшее время всё-таки будет принят закон, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Отметим, что законопроект о запрете суррогатного материнства был одобрен депутатами в первом чтении ещё в 2021 году, однако потом процесс затянулся из-за разногласий между чиновниками.

Толстой пообещал принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Видео © LIFE

"Мы настаиваем на срочном принятии законопроекта во втором чтении. Я надеюсь, что все замечания, которые тормозят принятие этого нужного и важного законопроекта, нам удастся преодолеть. <...> Мы этот закон примем, и суррогатное материнство для иностранцев в России будет запрещено", — подчеркнул парламентарий в ходе пресс-конференции.