Толстой выступил за срочное принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Несмотря на все препятствия, в России в ближайшее время всё-таки будет принят закон, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Отметим, что законопроект о запрете суррогатного материнства был одобрен депутатами в первом чтении ещё в 2021 году, однако потом процесс затянулся из-за разногласий между чиновниками.
Толстой пообещал принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Видео © LIFE
"Мы настаиваем на срочном принятии законопроекта во втором чтении. Я надеюсь, что все замечания, которые тормозят принятие этого нужного и важного законопроекта, нам удастся преодолеть. <...> Мы этот закон примем, и суррогатное материнство для иностранцев в России будет запрещено", — подчеркнул парламентарий в ходе пресс-конференции.
Толстой отметил, что суррогатный бизнес в России процветает, потому что у него есть серьёзные лоббисты как в медицинской сфере, так и в органах власти. По его словам, за несколько последних лет из нашей страны было вывезено порядка 45 тысяч таких детей, что является позором, так как во всём мире суррогатное материнство уже запрещено.
Напомним, что законопроект о запрете продажи услуг суррогатного материнства иностранцам был внесён на рассмотрение в Госдуму в июне 2021 года. Правительство его поддержало, но при условии доработки до рассмотрения Думой в первом чтении. В результате повторно документ поступил в нижнюю палату парламента в середине декабря прошлого года.
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