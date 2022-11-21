Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, предполагается смягчить бюджетное правило на 2023–2024 годы.

"Обновлённая конструкция "бюджетных правил" сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике", — сказано в пояснительной записке.

Согласно документу, объём базовых нефтегазовых доходов, которые могут быть направлены на расходы, в 2023–2025 годах будет составлять восемь триллионов рублей, причём с 2026 года предусмотрена ежегодная индексация в размере 4%. В кабмине уверены, что данный размер согласуется с умеренно консервативными оценками внешних факторов при стабильном обменном курсе (65–75 рублей за доллар). Утверждается, что это позволит сохранить стабильность трат независимо от изменчивости конъюнктуры.

Стоит отметить, что предельный объём расходов бюджета России определяется теперь как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и квазифискальных операций. При этом на протяжении следующих двух лет траты будут выше, чем в соответствии с данной формулой. Закон также устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023-м и 2024 году в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей.

Кроме того, в документе сказано, что органы управления Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования могут направлять в ФНБ доходы от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году. А кабмину для соблюдения гибкости в финансировании дефицита бюджета страны предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в следующем году на сумму до триллиона рублей сверх установленных ограничений вместо использования средств ФНБ.

Кроме того, Правительство РФ сможет решать вопросы о предоставлении в 2023 году госгарантий России, которые не предусмотрены соответствующими программами. Также по закону можно предоставлять государственные кредиты, которые не предусмотрены такими программами, в рамках общего объёма средств на их реализацию или за счёт снижения остатков средств госбюджета.