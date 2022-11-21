Врач объяснил, как зубная нить и скребок для языка помогут снизить риск развития кариеса

Чем больше налёта на зубах, тем чаще в полости рта развиваются бактерии, которые провоцируют кариес, а потому, чтобы предотвратить появление заболевания, необходимо позаботиться об эффективном очищении. Для этого важно посещать врача-гигиениста хотя бы раз в три месяца. Об этом в беседе с Лайфом рассказал основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile стоматолог Глеб Пекли.

По его словам, ещё одним фактором развития кариеса является неправильный прикус. Он приводит к стираемости эмали, что ускоряет процесс поражения зубов. Немаловажным является и баланс микроэлементов. Эксперт советует в первую очередь обратить внимание на витамин D, который играет главную роль в усвоении кальция. При этом не стоит забывать и про правильную домашнюю гигиену.

"Эффективный самостоятельный уход за зубами позволяет действительно бороться с кариесом и сократить риск его развития на 80%. Это научно доказано. Но большинство россиян просто не знают, как именно необходимо ухаживать за улыбкой. Я всегда рекомендую своим пациентам использовать методику чистки зубов ITop, разработанную швейцарским профессором Шедельмаером", — отметил Пекли.

По его словам, для такой техники важно соблюсти два условия. Нужно все наружные и внутренние поверхности очищать "подмётывающими" полукруговыми движениями. В исходном положении щётка должна располагаться под углом 45 градусов к поверхности зуба, немного заходя под десну, двигаться нужно вниз для верхней челюсти и вверх для нижней. А жевательные поверхности зубов очищают движениями, перпендикулярными этой поверхности.

Средства для зубной гигиены каждому человеку должны подбираться индивидуально, добавил Пекли. Тем не менее есть рекомендации, применимые для всех. Так, набор средств для ежедневной гигиены должен состоять из мануальной и монопучковой зубной щётки, зубной пасты и нити, скребков для языка. Другие предметы, например ирригатор и ополаскиватели, не особо критичны, но желательны, заключил стоматолог.