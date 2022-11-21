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21 ноября, 14:50

Дети написали почти 700 тысяч писем участникам спецоперации на Украине

Ребята написали почти 700 тысяч писем участникам спецоперации в рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети". Об этом сообщили в Российском движении детей и молодёжи.

"Почти 700 000 "добрых писем" написали ребята участникам СВО в знак благодарности и поддержки. Трогательные истории, вдохновляющие пожелания, глубокая благодарность — детская искренность не оставляет равнодушным ни одного солдата", — следует из сообщения.

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Ранее Лайф писал, что четыре активиста "Молодой гвардии" отправились добровольцами в зону СВО. Впереди их ждёт подготовка, после которой они отправятся помогать ВС РФ.

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VK / "ДВИЖЕНИЕ"

Артур Лапсаков

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