Дети написали почти 700 тысяч писем участникам спецоперации на Украине
Ребята написали почти 700 тысяч писем участникам спецоперации в рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети". Об этом сообщили в Российском движении детей и молодёжи.
"Почти 700 000 "добрых писем" написали ребята участникам СВО в знак благодарности и поддержки. Трогательные истории, вдохновляющие пожелания, глубокая благодарность — детская искренность не оставляет равнодушным ни одного солдата", — следует из сообщения.
Ранее Лайф писал, что четыре активиста "Молодой гвардии" отправились добровольцами в зону СВО. Впереди их ждёт подготовка, после которой они отправятся помогать ВС РФ.
VK / "ДВИЖЕНИЕ"