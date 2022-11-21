Мужа экс-фигуристки Липницкой Тарасенко призвали в армию в рамках мобилизации
Владислав Тарасенко и Юлия Липницкая. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskayа
Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, около месяца назад был призван в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила одна из руководителей академии "Ангелы Плющенко", где работает Тарасенко, — Яна Рудковская.
"Да, это давно уже произошло. Месяц назад", — приводит её слова РИА "Новости".
25-летний спортсмен был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации. При этом он указал, что не может говорить за Минобороны.