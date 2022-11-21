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21 ноября, 14:42

Мужа экс-фигуристки Липницкой Тарасенко призвали в армию в рамках мобилизации

<p>Владислав Тарасенко и Юлия Липницкая. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskayа</p>

Владислав Тарасенко и Юлия Липницкая. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / sunnylipnitskayа

Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, около месяца назад был призван в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила одна из руководителей академии "Ангелы Плющенко", где работает Тарасенко, — Яна Рудковская.

"Да, это давно уже произошло. Месяц назад", — приводит её слова РИА "Новости".

25-летний спортсмен был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

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Артур Лапсаков

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