ВЦИОМ: "VK Мессенджер" оказался самым популярным у российских школьников

Российские школьники используют для обсуждения вопросов учёбы сразу несколько мессенджеров. Однако самым популярным из них стал сервис от соцсети "ВКонтакте" — "VK Мессенджер". Его назвали 62% участников опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам анкетирования, на втором и третьем месте оказались Telegram и WhatsApp (58% и 55% соответственно). Четвёртую и пятую строчку заняли Viber (14%) и TikTok (5%).

По данным ВЦИОМа, 80% опрошенных указали, что мессенджеры для них являются основным каналом информации по школьным вопросам. Для этого ими ежедневно пользуются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей.

Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56% преподавателей. Также в этой функции заинтересован каждый третий школьник и родитель.

По результатам исследования выяснилось, что при использовании мессенджеров для обсуждения вопросов учёбы чаще всего ценят отсутствие спама и безопасность. Так ответили 53–57% и 49–51% соответственно.

Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов. Анкетирование специалисты проводили с 21 по 27 октября.