Роналду отметил 500-миллионный рекорд в Instagram, запостив рекламу шампуня от перхоти

37-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, преодолевшим отметку в 500 миллионов подписчиков в "Инстаграме"*. Рекордная цифра была им достигнута в понедельник. Второе место по числу подписчиков в запрещённой в России соцсети занимает 35-летний нападающий ПСЖ Лионель Месси, на которого подписано 376 миллионов человек.

Кстати, сам Роналду не стал отмечать свой успех в "Инстаграме" каким-то торжественным постом с благодарностью своим подписчикам. Зато в честь юбилея он запостил рекламу шампуня от перхоти — во сколько это обошлось рекламодателю, остаётся лишь догадываться. А в сториз футболист в очередной раз анонсировал запуск своей первой NFT-коллекции на криптовалютной бирже Binance.

Ранее Криштиану Роналду высказался на фоне скандального интервью, после которого английский клуб начал процесс расторжения контракта с ним. В разговоре с журналистами звёздный футболист подчеркнул, что его нисколько не беспокоит мнение других.