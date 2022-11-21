Героически отбившийся от гранат ВСУ донецкий боец дал советы новобранцам
Отбившийся от гранат ВСУ боец пожелал новичкам слушать бывалых и быть начеку
Военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров, ставший известным после видео, на котором он откидывает сбрасываемые с беспилотника гранаты, не считает себя героем и признаётся, что ему просто повезло. Лайф узнал у мужчины, что бы он посоветовал неопытным бойцам.
"Бдеть всё время, быть начеку. Слушать бывалых, они плохого не посоветуют", — сказал Худайнуров.
Отбившийся от гранат ВСУ боец пожелал новичкам слушать бывалых и быть начеку. Видео © LIFE
Боец считает, что ему просто повезло, однако отбрасывал гранаты он постоянно, ведь дрон возвращался буквально каждые пять минут, а враг был где-то рядом. С момента сбрасывания снаряда до его падения на землю, по словам военного, проходит от трёх до четырёх секунд, поэтому невозможно не считать Рустама героем. Кроме того, он сам добрался до конца окопа к своим товарищам. Худайнуров признаётся, что где-то полз, а где-то пробирался мелкими перебежками, иногда теряя сознание. В этот момент он думал о семье и о том, чтобы противник потерял его из виду.
"Я вообще никому не говорил, что это я. Россияне приезжали [в больницу] проведывать парня, и им рассказали. А тут многие знают, я рассказывал. Потом это видео вышло", — сказал Рустам.
Напомним, ранее военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. Позже на имя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу было направлено заявление с просьбой присвоить военнослужащему звание Героя России.
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