Героически отбившийся от гранат ВСУ донецкий боец дал советы новобранцам

Военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров, ставший известным после видео, на котором он откидывает сбрасываемые с беспилотника гранаты, не считает себя героем и признаётся, что ему просто повезло. Лайф узнал у мужчины, что бы он посоветовал неопытным бойцам.

Боец считает, что ему просто повезло, однако отбрасывал гранаты он постоянно, ведь дрон возвращался буквально каждые пять минут, а враг был где-то рядом. С момента сбрасывания снаряда до его падения на землю, по словам военного, проходит от трёх до четырёх секунд, поэтому невозможно не считать Рустама героем. Кроме того, он сам добрался до конца окопа к своим товарищам. Худайнуров признаётся, что где-то полз, а где-то пробирался мелкими перебежками, иногда теряя сознание. В этот момент он думал о семье и о том, чтобы противник потерял его из виду.