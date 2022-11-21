Экс-главреда журнала Tatler Романовского оставили в СИЗО по делу о вымогательстве

Бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) оставили в СИЗО по делу о вымогательстве 11 миллионов у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Соответствующее решение сегодня принял Мосгорсуд. Под арестом также останется и коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Согласно принятому решению оба фигуранта будут находиться в СИЗО минимум до 24 декабря.

Романовского в зал суда пришли поддержать друзья и коллеги. Видео © LIFE

В ходе заседания адвокат заявил, что вина Романовского не доказана, а в отношении него избрана чересчур строгая мера пресечения. К слову, за журналиста, в частности, вступился и торговый дом ЦУМ, где он когда-то работал. Также поддержать экс-главреда глянцевого журнала пришли его друзья и коллеги. Сам же Романовский вину так и не признал.