Путин: Россия помогает и будет помогать странам, которые столкнулись с дефицитом продуктов

Россия будет и дальше помогать странам, которые испытывают дефицит продовольствия из-за политики Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная, без всякого преувеличения непрофессиональная политика некоторых западных стран", — сказал российский лидер на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.