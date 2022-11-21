Путин: Россия помогает и будет помогать странам, которые столкнулись с дефицитом продуктов
Россия будет и дальше помогать странам, которые испытывают дефицит продовольствия из-за политики Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная, без всякого преувеличения непрофессиональная политика некоторых западных стран", — сказал российский лидер на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.
Как сообщал Лайф, МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, и таких претензий не прозвучало.