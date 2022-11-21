Иранские футболисты в знак протеста не стали петь гимн страны перед матчем ЧМ-2022
Игроки сборной Ирана не стали петь гимн страны перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре с национальной командой Англии. Таким образом спортсмены выразили солидарность с протестующими в государстве.
Отметим, что во время того, как над полем играл гимн, с трибун был слышен свист болельщиков. Ранее игрок сборной Ирана Алиреза Джаханбахш сообщал, что решение о том, будут игроки петь или нет, будет коллективным.
Игра проходит на стадионе "Халифа" в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.
Напомним, в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов.
ТАСС / AP / Frank Augstein