Иранские футболисты в знак протеста не стали петь гимн страны перед матчем ЧМ-2022

Игроки сборной Ирана не стали петь гимн страны перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре с национальной командой Англии. Таким образом спортсмены выразили солидарность с протестующими в государстве.

Отметим, что во время того, как над полем играл гимн, с трибун был слышен свист болельщиков. Ранее игрок сборной Ирана Алиреза Джаханбахш сообщал, что решение о том, будут игроки петь или нет, будет коллективным.

Игра проходит на стадионе "Халифа" в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.