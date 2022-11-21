Половина россиян выступили за продление новогодних каникул

Идею депутатов Госдумы, предложивших сделать 31 декабря выходным, а 8 января — рабочим днём, поддерживают только четверть россиян (23%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сайтом kp.ru.

Согласно исследованию, половина россиян (50%) заявили, что новогодние каникулы должны быть с 31 декабря по 8 января включительно. Ещё 13% респондентов считают, что менять в принципе ничего не нужно, поскольку 31 декабря считается рабочим днём только формально. При этом 14% опрошенных, наоборот, предлагают сократить праздничные каникулы, чтобы люди не выпадали из рабочих дел надолго.

"Я думаю, на работу уже 3 января выходить можно. Ну и ещё 7-го выходной. А в остальные дни надо работать", — заявил участник исследования, в котором высказали свою позицию более десяти тысяч россиян.