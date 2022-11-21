В Воронеже осудили подростка, снимавшего "сатанинские пляски" друга на могилах ветеранов

В Воронеже 16-летнего подростка приговорили к 100 часам обязательных работ за осквернение могил ветеранов. Он был оператором скандального видео, на котором его 15-летний друг танцевал на кладбище и справлял нужду на захоронения.

"Следствием и судом установлено, что 28 июля 2022 года в дневное время обвиняемый и его 15-летний знакомый прибыли на кладбище "Лесное" города Воронежа, где стали совершать непристойные и аморальные действия на могилах, сопровождая их нецензурными и грубыми выражениями. При этом обвиняемый фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона", — уточнили в управлении Следственного комитета по Воронежской области.

На предварительном следствии подросток признал вину и раскаялся. Кроме обязательных работ с него также взыскали по 50 тысяч рублей в пользу каждого из трёх потерпевших.