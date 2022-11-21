В Воронеже осудили подростка, снимавшего "сатанинские пляски" друга на могилах ветеранов
Подростка, участвовавшего в осквернении могил в Воронеже, приговорили к обязательным работам
В Воронеже 16-летнего подростка приговорили к 100 часам обязательных работ за осквернение могил ветеранов. Он был оператором скандального видео, на котором его 15-летний друг танцевал на кладбище и справлял нужду на захоронения.
"Следствием и судом установлено, что 28 июля 2022 года в дневное время обвиняемый и его 15-летний знакомый прибыли на кладбище "Лесное" города Воронежа, где стали совершать непристойные и аморальные действия на могилах, сопровождая их нецензурными и грубыми выражениями. При этом обвиняемый фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона", — уточнили в управлении Следственного комитета по Воронежской области.
На предварительном следствии подросток признал вину и раскаялся. Кроме обязательных работ с него также взыскали по 50 тысяч рублей в пользу каждого из трёх потерпевших.
Главного "героя" видео — 15-летнего юношу — помещали в Центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о постановке его на профилактический учёт.
Как сообщал Лайф, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-"видеооператора" от задержания.