Кардиолог развеяла миф о пользе ежедневных 10 тысячах шагов
Кардиолог Фокина рассказала, сколько шагов нужно проходить каждый день
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний человеку ежедневно необходимо делать от 2,3 тысячи до 4,6 тысячи шагов. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог телемедицинской компании МК "Доктор рядом" Юлия Фокина.
"В день, согласно клиническим рекомендациям, необходимо в среднем 21–42 минуты ходьбы со скоростью, например, пять километров в час. В подобном темпе это составляет 1,8–3,6 километра, в примерном пересчёте на шаги это 2300–4600 шагов", — сказала специалист в беседе с "Газетой.ru".
Вместе с тем терапевт развеяла миф о пользе для здоровья ежедневной прогулки в 10 тысяч шагов. Медик отметила, что впервые этот пресловутый тезис появился в ходе рекламной кампании шагомера, изобретённого в Японии в 1960-х. При этом Фокина подчеркнула, что увеличение диапазона шагов действительно приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также развития онкологических заболеваний.
А ранее американские кардиологи указали на признак высокого холестерина, заметный при ходьбе. Такая проблема со здоровьем увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды, что может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
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