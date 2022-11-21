6 красных флагов, предупреждающих, что мозг начал стареть и им нужно срочно заняться

Вы сильно заблуждаетесь, если считаете, что стареть люди начинают только после определённого возраста, например рубежа в 50 лет. "Изнашивают" мозг множество факторов: каждодневные стрессы, большое количество работы, регулярное переутомление, отсутствие нормального режима сна и отдыха. Всё это не сыграет вам на руку, а только затрудняет жизнь. Как же понять, что мозг уже не справляется и начинает сдавать позиции? На старение мозга укажут эти шесть сигналов.

Вы стали больше ворчать

Если перемены вызывают желание ворчать, это звоночек, что вы стареете. Фото © Freepik

Какая первая ассоциация приходит в голову, когда вы думаете о людях в возрасте? Наверняка то, что старички постоянно ворчат. И это верная догадка. Если мозг молод, ему интересно познавать окружающий мир. Люди ходят непривычными маршрутами на работу или возвращаются домой, экспериментируют в готовке, путешествуют или испытывают себя, например, учатся бороться со страхами. А вот если любые возможные перемены сразу вызывают раздражение и желание поворчать, это как раз первый звоночек, что вы стареете.

Вы плохо запоминаете и усваиваете информацию

Теперь всё новое вызывает в вас не предвкушение и заинтересованность, а негодование и досаду, потому как усваивать информацию стало тяжелее? Это тревожный фактор, прямо говорящий, что запустился процесс старения. Не стоит оставлять без внимания и следующие изменения: например, чтобы запомнить мысль, вам надо записать её; или же вы забываете недавние действия и не можете вспомнить их последовательность; новая информация словно вылетает из головы. Всё это указывает на то, что мозг перегружен или уже начал стареть.

Вы испытываете проблемы с памятью, а мысли постоянно путаются

Всю жизнь вы знали код от домофона, но внезапно, в один день подойдя к двери, поняли, что не помните его. А ещё стали путать имена знакомых и лучшая подруга Наташа вдруг стала Светой. Да и чай почему-то постоянно перемещается на полке, хотя вы ничего не переставляете. Эти и похожие симптомы могут говорить о том, что с вашим мозгом что-то точно не в порядке. Возможно, в организме запускаются процессы развития деменции. Однако, если проблемы с памятью были всегда, следует немедленно обратиться к неврологу, если хотите оставаться молодым и здоровым как можно дольше.

У вас пропало желание идти в ногу со временем

Больше нет желания идти в ногу со временем? Вы точно превращаетесь в старичка. Фото © Freepik

А вы знали, что гормон роста отвечает не только за количество сантиметров вашего тела, но и способность правильного функционирования головного мозга? Его дефицит в организме проявится в виде нежелания идти в ногу со временем. Больше не интересны последние тренды в моде и технологиях, нет желания понимать, о чём говорят подростки и что это за новые словечки они используют. Грубо говоря, при преждевременном старении человек "застывает" и перестаёт развиваться.

Вы стали меньше следить за внешним видом

Пожалуй, самым необычным фактором скорой старости станет ваше нежелание следить за собой. Замечаете, что требования к собственной ухоженности понизились? Это говорит о том, что мозг перешёл в энергосберегающий режим, посчитав поддержание идеальной гигиены, например, не самым необходимым для существования занятием. Именно из-за смены приоритетов, на что уходят силы, некоторые старички начинают реже мыться и дурно пахнуть. Невозможность соблюдать каждодневные ритуалы чистоты может говорить о депрессии. В любом случае стоит как можно быстрее обратиться к специалисту.

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