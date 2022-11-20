Ужасный характер, вредные привычки и ещё 5 причин одиночества, в котором женщина виновата сама

Мы сами творцы своей жизни. Конечно, невозможно предугадать появление каких-то внешних факторов. Но вот ваше отношение к происходящему влияет на развитие событий очень сильно. Подсознательно в пространство вокруг транслируется определённый посыл. Если вы улыбчивы и позитивны, ваша энергетика притягивает людей приветливых и дружелюбных. Однако иначе дела обстоят у тех, кто вечно чем-то недоволен, любит жаловаться и плыть по течению. Есть ли определённые женские качества или особенности, способные обречь даму на одиночество?

Пессимизм

Пожалуй, нет более отталкивающей черты в женщине, чем пессимизм. Жить с человеком, у которого всегда и при любых обстоятельствах всё плохо, невыносимо. Мужчины избегают таких особ намеренно, даже не обращая внимания на возможную красоту девушки. Стараться ради партнёрши смысла нет, потому как та всё равно не оценит усилий. Впечатлить пессимистично настроенную мадам большинству кавалеров не под силу. Да и находиться в обществе вечно грустной и поникшей избранницы никому не понравится. Следует помнить, что чёрная полоса бывает у всех, но она не бесконечна. А если зацикливаться только на неудачах, можно легко остаться в одиночестве.

Высокомерие

Отталкивает мужчин от дам часто ещё и их высокомерие. Фото © Shutterstock

Отталкивает мужчин от дам ещё и их высокомерие. Не только красавицы могут страдать им, как считают многие ухажёры. Та девушка, которая привыкла смотреть на людей свысока и держаться обособленно, считая их недостойными своей компании, скорее всего, в итоге останется одна. Разве будет кому-то приятно каждый раз чувствовать в свою сторону пренебрежение? Заносчивость — лучшая подруга стервозности. Так что женщины, считающие себя элитой, обречены на одиночество, ведь ровни им так и не найдётся.

Любовь к жалобам и поиску виноватых

Дамочка, обожающая на всё жаловаться, причём намеренно вслух, очень сильно рискует навсегда остаться одна. Она не получит утешений в свою сторону, на которые так надеется, как и не найдёт героя, способного решить все проблемы. Наоборот, образ побитой жизнью оттолкнёт мужчин. Парни не хотят иметь дело с барышней, которая в неудачах винит кого угодно, но не себя. Потому что вскоре и кавалеры окажутся козлами отпущения. Если такая персона не пересмотрит взгляды на жизнь, то запросто останется одна.

Наличие вредных привычек

Мужчины крайне не любят женщин со множеством вредных привычек. Фото © Shutterstock

Курить, употреблять алкоголь, переедать или поздно ложиться спать — это осознанный выбор каждого человека. Однако в обществе заведено, что на девушках с избытком вредных привычек ухажёры реже останавливают взгляд. Многие мужчины видят в партнёрше будущую мать своих детей, поэтому стараются выбирать девушку здоровую и без пагубных пристрастий. Особенно отталкивают алкоголички. Помимо того что от такой привычки женщине избавиться крайне трудно, так ещё и высок риск связаться с компанией неправильных мужчин и оказаться в опасной ситуации.

Замкнутость

Повышает шансы никогда не выйти замуж и замкнутость женщины. Если постоянно находиться в привычной для себя обстановке, не только не наберёшься опыта, чтобы морально и профессионально вырасти, но и не познакомишься с новыми людьми. Однако не стоит путать эту черту с застенчивостью и скромностью. Замкнутые люди боятся общаться с другими, никогда не рискуют и просто плывут по течению. А вот милые и скромные барышни парням нравятся — они находят таких женщин достаточно привлекательными.

Эгоистичность

Огромным минусом в характере барышни становится её эгоизм. Фото © Shutterstock

Огромным минусом в характере барышни, обрекающим её на одиночество, становится эгоизм. Все люди в первую очередь думают о себе, это нормально. Но когда женщина пытается казаться выше других, не уступает в ссорах и конфликтах, не соглашается на компромиссы и заставляет всех делать только так, как нравится ей, это уже проблема. Отношения — союз и работа не одной стороны. Если один из партнёров старается сделать из второго максимально удобную для себя прислугу, ничего не получится. Именно поэтому эгоистичных женщин никто не любит, кроме них самих.

Неухоженность