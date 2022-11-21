Доктор Мясников заявил, что здоровый человек должен вспотеть хотя бы один раз в день

Для крепкого здоровья как мужчинам, так и женщинам хотя бы раз в день необходимо пропотеть. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как напомнил доктор, для поддержания здорового образа жизни нельзя злоупотреблять алкоголем и курить. Кроме того, человек должен иметь нормальную массу тела, также у него должны быть в норме артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина. Чтобы этого добиться, в первую очередь нужно не жалеть, а "возненавидеть себя". Именно так, по словам Мясникова, и сможет зародиться мотивация.

"Не ешьте белый рис, белый хлеб, белые макароны — это всё нельзя, это всё рафинированные продукты без клетчатки. Вспомните, что соль и сахар — это белая смерть. Надо понять, что ты должен делать, а дальше — физические нагрузки пять раз в неделю. Да, физические нагрузки, мужчина или женщина в день должны хотя бы один раз вспотеть", — сказал врач.