Сильянов и Песьяков поедут с "Ростовом" на кубковый матч против "Оренбурга"

Российские футболисты Александр Сильянов и Сергей Песьяков поедут с "Ростовом" на кубковый матч против "Оренбурга". Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил агент Сильянова Вадим Шпинёв.

"Он с командой, с "Ростовом". Летит в составе команды в Оренбург на кубковый матч. Принято решение главным тренером и медицинским штабом, что Саша Сильянов и Сергей Песьяков отправляются с командой на игру, где проходят лечение, восстановление, процедуры", — отметил он.