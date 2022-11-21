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21 ноября, 16:33

Сильянов и Песьяков поедут с "Ростовом" на кубковый матч против "Оренбурга"

Российские футболисты Александр Сильянов и Сергей Песьяков поедут с "Ростовом" на кубковый матч против "Оренбурга". Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил агент Сильянова Вадим Шпинёв.

"Он с командой, с "Ростовом". Летит в составе команды в Оренбург на кубковый матч. Принято решение главным тренером и медицинским штабом, что Саша Сильянов и Сергей Песьяков отправляются с командой на игру, где проходят лечение, восстановление, процедуры", — отметил он.

Шпинёв также рассказал о состоянии Сильянова, который получил травму во время вчерашнего матча против Узбекистана. Так, он подчеркнул, что сейчас игрок хромает меньше, а стратегией его лечения будет заниматься непосредственно "Ростов".

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Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Узбекистана начался вчера в 15:00. Встреча состоялась на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Команды сыграли вничью со счётом 0:0. Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев отметил, что национальной команде необходимо сохранять игровой опыт.

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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "РОСТОВ", VK / ФК "Ростов"

Никита Осипов

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