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21 ноября, 16:02

Смолов может пропустить матчи "Динамо" против "Ахмата" и "Оренбурга"

Из-за поднявшейся температуры нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов пропускает тренировки. Болезнь может помешать ему сыграть в кубковых матчах с "Ахматом" и "Оренбургом" 23 и 27 ноября соответственно. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне форвард сыграл в составе "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

"Зависит от времени года": Смолов рассказал, как бороться с похмельем

"Зависит от времени года": Смолов рассказал, как бороться с похмельем

Ранее нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов признался, что иногда устаёт от футбола, как и многие другие игроки.

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ТАСС / Олег Бухарев

Илья Суриков

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