Смолов может пропустить матчи "Динамо" против "Ахмата" и "Оренбурга"

Из-за поднявшейся температуры нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов пропускает тренировки. Болезнь может помешать ему сыграть в кубковых матчах с "Ахматом" и "Оренбургом" 23 и 27 ноября соответственно. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне форвард сыграл в составе "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.