Бэнкси призвал ограбить бутик Guess после того, как магазин использовал его работу
Работа Бэнкси на витрине Guess. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Banksy
Американская компания Guess поместила работу британского уличного художника Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине магазина в Лондоне, однако у творца никто не спросил разрешения на использование изображения. В итоге активист заявил, что бренд не имел на это права, и "пригласил" магазинных воров в бутик.
"Внимание всем шоплифтерам! Пожалуйста, придите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моей работой без спроса. Что плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой?" — написал он в соцсетях.
Как уточняет Hypebeast, после сообщения художника организация решила временно закрыть данную торговую точку в Лондоне. Стоит отметить, что коллекция одежды бренда была создана совместно с компанией Brandalised, которая специализируется на лицензировании проектов граффити-художников. Ранее руководство Guess уже отмечало, что они используют работы Бэнкси, чтобы выразить благодарность за его художественное наследие в области моды.
Ранее Бэнкси озадачил фанатов снимком граффити под Киевом. Он опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с рисунком на стене дома.