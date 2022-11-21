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21 ноября, 15:51

Бэнкси призвал ограбить бутик Guess после того, как магазин использовал его работу

<p>Работа Бэнкси на витрине Guess. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Banksy</p>

Работа Бэнкси на витрине Guess. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Banksy

Американская компания Guess поместила работу британского уличного художника Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине магазина в Лондоне, однако у творца никто не спросил разрешения на использование изображения. В итоге активист заявил, что бренд не имел на это права, и "пригласил" магазинных воров в бутик.

"Внимание всем шоплифтерам! Пожалуйста, придите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моей работой без спроса. Что плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой?" — написал он в соцсетях.

Как уточняет Hypebeast, после сообщения художника организация решила временно закрыть данную торговую точку в Лондоне. Стоит отметить, что коллекция одежды бренда была создана совместно с компанией Brandalised, которая специализируется на лицензировании проектов граффити-художников. Ранее руководство Guess уже отмечало, что они используют работы Бэнкси, чтобы выразить благодарность за его художественное наследие в области моды.

Донецкий хореограф Харлановская спросила у Бэнкси, почему тот ни разу не посетил Донбасс

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Ранее Бэнкси озадачил фанатов снимком граффити под Киевом. Он опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с рисунком на стене дома.

Никита Осипов
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