Бэнкси призвал ограбить бутик Guess после того, как магазин использовал его работу

Американская компания Guess поместила работу британского уличного художника Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине магазина в Лондоне, однако у творца никто не спросил разрешения на использование изображения. В итоге активист заявил, что бренд не имел на это права, и "пригласил" магазинных воров в бутик.

"Внимание всем шоплифтерам! Пожалуйста, придите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моей работой без спроса. Что плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой?" — написал он в соцсетях.

Как уточняет Hypebeast, после сообщения художника организация решила временно закрыть данную торговую точку в Лондоне. Стоит отметить, что коллекция одежды бренда была создана совместно с компанией Brandalised, которая специализируется на лицензировании проектов граффити-художников. Ранее руководство Guess уже отмечало, что они используют работы Бэнкси, чтобы выразить благодарность за его художественное наследие в области моды.