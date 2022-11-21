Макрон экстренно созвонился с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл экстренный телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам политик на конференции в Париже в поддержку Молдавии.

"У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация остаётся тяжёлой, Украина продолжает подвергаться бомбардировкам", — заявил Макрон.

Французский политик упомянул о сложной ситуации, которая сложилась и на Запорожской АЭС, однако он не отметил тот факт, что обстреливает станцию именно Украина. 20 ноября ВСУ выпустили по объекту 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.