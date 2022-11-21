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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 15:43
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Макрон экстренно созвонился с Зеленским

Президент Франции Макрон рассказал о "срочном" телефонном разговоре с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл экстренный телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам политик на конференции в Париже в поддержку Молдавии.

"У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация остаётся тяжёлой, Украина продолжает подвергаться бомбардировкам", заявил Макрон.

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Французский политик упомянул о сложной ситуации, которая сложилась и на Запорожской АЭС, однако он не отметил тот факт, что обстреливает станцию именно Украина. 20 ноября ВСУ выпустили по объекту 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ТАСС / EPA / YOAN VALAT, © Getty Images / Alexey Furman

Марина Калегина
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